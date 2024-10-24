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Мирон Васильевич

Место рождения

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

19.02.1835

Пол

Мужской

Отец

Около 1771 г.р.

Мать

Около 1772 г.р.

Жена

1801 г.р.

Дети

Около 1831 г.р.

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Василий Антонович (Антипович)

Мать: Анна Трофимовна

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
03.10.1813

Жена: Татьяна Моисеевна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Иван Миронович

Мать ребёнка: Татьяна Моисеевна

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
19.02.1835
Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: от чахотки

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