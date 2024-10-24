Мирон Васильевич
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти19.02.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Василий Антонович (Антипович)
Мать: Анна Трофимовна
Бракосочетание
03.10.1813
Жена: Татьяна Моисеевна
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Иван Миронович
Мать ребёнка: Татьяна Моисеевна
Смерть
19.02.1835
Причина смерти: от чахотки