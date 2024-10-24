Василий Антонович (Антипович)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиДо 1845
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: Антон Савинович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Мирон Васильевич
Мать ребёнка: Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
10.08.1801
Сын: Мирон Васильевич
Мать ребёнка: Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
31.10.1804
Сын: Павел Васильевич
Мать ребёнка: Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
31.12.1808
Сын: Иван Васильевич
Мать ребёнка: Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
04.10.1811
Сын: Ефим Васильевич
Мать ребёнка: Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
04.07.1814
Дочь: Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
10.06.1820
Дочь: Акулина Васильевна
Мать ребёнка: Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
24.09.1822
Сын: Ананий Васильевич
Мать ребёнка: Анна Трофимовна
Смерть
До 1845