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Василий Антонович (Антипович)

Место рождения

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

До 1845

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Антон Савинович

Мать: не указана

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Мирон Васильевич

Мать ребёнка: Анна Трофимовна

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.08.1801

Сын: Мирон Васильевич

Мать ребёнка: Анна Трофимовна

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
31.10.1804

Сын: Павел Васильевич

Мать ребёнка: Анна Трофимовна

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
31.12.1808

Сын: Иван Васильевич

Мать ребёнка: Анна Трофимовна

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.10.1811

Сын: Ефим Васильевич

Мать ребёнка: Анна Трофимовна

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.07.1814

Дочь: Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Анна Трофимовна

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.06.1820

Дочь: Акулина Васильевна

Мать ребёнка: Анна Трофимовна

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.09.1822

Сын: Ананий Васильевич

Мать ребёнка: Анна Трофимовна

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
До 1845

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