Настасья (Наталья) Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья (Наталья) Емельяновна

Место рождения

Малый Бор, Иваньковский приход

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

21.10.1846

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1823

Муж: Павел Васильевич

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.01.1827

Сын: Павел Павлович

Отец ребёнка: Павел Васильевич

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.11.1828

Сын: Александр Павлович

Отец ребёнка: Павел Васильевич

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
21.10.1846
Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

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