Настасья (Наталья) Емельяновна
Место рожденияМалый Бор, Иваньковский приход
Дата рожденияОколо 1806
Дата смерти21.10.1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1823
Муж: Павел Васильевич
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.01.1827
Сын: Павел Павлович
Отец ребёнка: Павел Васильевич
Рождение ребёнка
20.11.1828
Сын: Александр Павлович
Отец ребёнка: Павел Васильевич
Смерть
21.10.1846