Наталья Стефанова
Место рожденияСинцово
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Стефан Дмитриев
Мать: Ксения Евдокимова
Бракосочетание
1849
Муж: Трофим Дмитриев
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Трофимова) Анна
Отец ребёнка: Трофим Дмитриев
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Трофимова) Наталия
Отец ребёнка: Трофим Дмитриев
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Трофимова) Евфимия
Отец ребёнка: Трофим Дмитриев
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Трофимова) Матрона
Отец ребёнка: Трофим Дмитриев
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1859
Дочь: (Трофимова) Марина
Отец ребёнка: Трофим Дмитриев
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1860
Сын: Трофимов Никита
Отец ребёнка: Трофим Дмитриев
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1861
Дочь: (Трофимова) Анна
Отец ребёнка: Трофим Дмитриев
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1864
Сын: Трофимов Михаил
Отец ребёнка: Трофим Дмитриев
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно