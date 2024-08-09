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Наталья Стефанова

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Место рождения

Синцово

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Стефан Дмитриев

Мать: Ксения Евдокимова

Бракосочетание
1849

Муж: Трофим Дмитриев

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Трофимова) Анна

Отец ребёнка: Трофим Дмитриев

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Трофимова) Наталия

Отец ребёнка: Трофим Дмитриев

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Трофимова) Евфимия

Отец ребёнка: Трофим Дмитриев

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Трофимова) Матрона

Отец ребёнка: Трофим Дмитриев

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1859

Дочь: (Трофимова) Марина

Отец ребёнка: Трофим Дмитриев

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1860

Сын: Трофимов Никита

Отец ребёнка: Трофим Дмитриев

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1861

Дочь: (Трофимова) Анна

Отец ребёнка: Трофим Дмитриев

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1864

Сын: Трофимов Михаил

Отец ребёнка: Трофим Дмитриев

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно

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