Стефан Дмитриев
Место рожденияСинцово
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Дмитрий Михайлов
Мать: Матрена Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Евдокимова
Рождение ребёнка
1822
Сын: Егор Стефанов
Мать ребёнка: Ксения Евдокимова
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Наталья Стефанова
Мать ребёнка: Ксения Евдокимова
Рождение ребёнка
1836
Сын: Никита Стефанов
Мать ребёнка: Ксения Евдокимова
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Параскева Стефанова
Мать ребёнка: Ксения Евдокимова
Смерть
Неизвестно