Стефан Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефан Дмитриев

Место рождения

Синцово

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Дмитрий Михайлов

Мать: Матрена Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Евдокимова

Рождение ребёнка
1822

Сын: Егор Стефанов

Мать ребёнка: Ксения Евдокимова

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Наталья Стефанова

Мать ребёнка: Ксения Евдокимова

Рождение ребёнка
1836

Сын: Никита Стефанов

Мать ребёнка: Ксения Евдокимова

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Параскева Стефанова

Мать ребёнка: Ксения Евдокимова

Смерть
Неизвестно

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