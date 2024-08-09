Ксения Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Евдокимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан Дмитриев

Рождение ребёнка
1822

Сын: Егор Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Дмитриев

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Наталья Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Дмитриев

Рождение ребёнка
1836

Сын: Никита Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Дмитриев

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Параскева Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Дмитриев

Смерть
Неизвестно

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