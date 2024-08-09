Ксения Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан Дмитриев
Рождение ребёнка
1822
Сын: Егор Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Дмитриев
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Наталья Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Дмитриев
Рождение ребёнка
1836
Сын: Никита Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Дмитриев
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Параскева Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Дмитриев
Смерть
Неизвестно