Трофимов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимов Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1887

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Трофимова Анна

Дмитрово
Рождение ребёнка
25.03.1889

Дочь: Матрона

Мать ребёнка: Трофимова Анна

Дмитрово
Рождение ребёнка
28.02.1891

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Трофимова Анна

Дмитрово
Рождение ребёнка
05.02.1900

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Трофимова Анна

Дмитрово
Рождение ребёнка
26.01.1903

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Трофимова Анна

Дмитрово
Рождение ребёнка
27.03.1905

Дочь: Михалева Матрена

Мать ребёнка: Трофимова Анна

Дмитрово
Рождение ребёнка
05.07.1907

Сын: Трофимов Сергей

Мать ребёнка: Трофимова Анна

Дмитрово
Смерть
Неизвестно
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