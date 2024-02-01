Трофимова (Тимофеева) Анна
Место рожденияКурьяново
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Тимофей
Курьяново
Рождение ребёнка
24.02.1887
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Трофимов Михаил
Дмитрово
Рождение ребёнка
25.03.1889
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Трофимов Михаил
Дмитрово
Рождение ребёнка
28.02.1891
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Трофимов Михаил
Дмитрово
Рождение ребёнка
05.02.1900
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Трофимов Михаил
Дмитрово
Рождение ребёнка
26.01.1903
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Трофимов Михаил
Дмитрово
Рождение ребёнка
27.03.1905
Дочь: Михалева Матрена
Отец ребёнка: Трофимов Михаил
Дмитрово
Рождение ребёнка
05.07.1907
Сын: Трофимов Сергей
Отец ребёнка: Трофимов Михаил
Дмитрово
Смерть
Неизвестно