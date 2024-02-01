Трофимова (Тимофеева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова (Тимофеева) Анна

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Место рождения

Курьяново

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Курьяново
Рождение ребёнка
24.02.1887

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Трофимов Михаил

Дмитрово
Рождение ребёнка
25.03.1889

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Трофимов Михаил

Дмитрово
Рождение ребёнка
28.02.1891

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Трофимов Михаил

Дмитрово
Рождение ребёнка
05.02.1900

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Трофимов Михаил

Дмитрово
Рождение ребёнка
26.01.1903

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Трофимов Михаил

Дмитрово
Рождение ребёнка
27.03.1905

Дочь: Михалева Матрена

Отец ребёнка: Трофимов Михаил

Дмитрово
Рождение ребёнка
05.07.1907

Сын: Трофимов Сергей

Отец ребёнка: Трофимов Михаил

Дмитрово
Смерть
Неизвестно
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