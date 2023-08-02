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Криворучко Сергей Сидорович

Место рождения

Пискошино

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Криворучко Сидор

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Криворучко Васса Кондратьевна

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Криворучко Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Криворучко Васса Кондратьевна

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Криворучко Лазарь Сергеевич

Мать ребёнка: Криворучко Васса Кондратьевна

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Криворучко Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Криворучко Васса Кондратьевна

Рождение ребёнка
24.08.1892

Дочь: (Криворучко) Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Криворучко Васса Кондратьевна

Смерть
Неизвестно

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