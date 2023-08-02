Криворучко Сергей Сидорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Криворучко Сидор
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Криворучко Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Криворучко Васса Кондратьевна
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Криворучко Лазарь Сергеевич
Мать ребёнка: Криворучко Васса Кондратьевна
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Криворучко Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Криворучко Васса Кондратьевна
Рождение ребёнка
24.08.1892
Дочь: (Криворучко) Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Криворучко Васса Кондратьевна
Смерть
Неизвестно