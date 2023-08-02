Криворучко Васса Кондратьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Криворучко Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Криворучко Сергей Сидорович
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Криворучко Лазарь Сергеевич
Отец ребёнка: Криворучко Сергей Сидорович
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Криворучко Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Криворучко Сергей Сидорович
Рождение ребёнка
24.08.1892
Дочь: (Криворучко) Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Криворучко Сергей Сидорович
Смерть
Неизвестно