Криворучко Васса Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Криворучко Васса Кондратьевна

Место рождения

Пискошино

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Криворучко Сергей Сидорович

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Криворучко Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Криворучко Сергей Сидорович

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Криворучко Лазарь Сергеевич

Отец ребёнка: Криворучко Сергей Сидорович

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Криворучко Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Криворучко Сергей Сидорович

Рождение ребёнка
24.08.1892

Дочь: (Криворучко) Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Криворучко Сергей Сидорович

Смерть
Неизвестно

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