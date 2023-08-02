Криворучко Михаил Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около ?.06.1890
Дочь: (Криворучко) Феодора Михайловна
Мать ребёнка: Криворучко Евдокия Анисимовна
Рождение ребёнка
12.09.1892
Дочь: Цысь (Криворучко) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Криворучко Евдокия Анисимовна
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Криворучко Иван Михайлович
Мать ребёнка: Криворучко Евдокия Анисимовна
Смерть
Неизвестно