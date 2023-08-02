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Криворучко Михаил Сергеевич

Место рождения

Пискошино

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Криворучко Сергей Сидорович

Мать: Криворучко Васса Кондратьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Криворучко Евдокия Анисимовна

Рождение ребёнка
Около ?.06.1890

Дочь: (Криворучко) Феодора Михайловна

Мать ребёнка: Криворучко Евдокия Анисимовна

Рождение ребёнка
12.09.1892

Дочь: Цысь (Криворучко) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Криворучко Евдокия Анисимовна

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Криворучко Иван Михайлович

Мать ребёнка: Криворучко Евдокия Анисимовна

Смерть
Неизвестно

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