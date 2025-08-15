Козлов Виктор Иванович 09.11.1928 — найти родственников по фамилии на Familio

Козлов Виктор Иванович

Автор
НБ
Быкова Н.

мужской, родился 09.11.1928, Кулешово, Суворовский муниципальный район, Тульская область

умер 26.04.1970, Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Отец
Козлов Иван ФедоровичОколо 1910 г.р.
Мать
Козлова Марья АлександровнаНеизвестно г.р.
Супруги
Козлова (Никитина) Нина Петровна01.07.1935 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1928

Отец: Козлов Иван Федорович

Мать: Козлова Марья Александровна

Кулешово, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Рождение ребёнка
10.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова (Никитина) Нина Петровна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Бракосочетание
04.09.1961

Жена: Козлова (Никитина) Нина Петровна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Рождение ребёнка
10.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова (Никитина) Нина Петровна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Смерть
26.04.1970
Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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