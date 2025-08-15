Козлов Виктор Иванович
мужской, родился 09.11.1928, Кулешово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
умер 26.04.1970, Челябинск, Челябинский, Челябинская область
ОтецКозлов Иван ФедоровичОколо 1910 г.р.
МатьКозлова Марья АлександровнаНеизвестно г.р.
Супруги
Козлова (Никитина) Нина Петровна01.07.1935 г.р.
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Рождение
09.11.1928
Отец: Козлов Иван Федорович
Кулешово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова (Никитина) Нина Петровна
Бракосочетание
04.09.1961
Рождение ребёнка
10.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова (Никитина) Нина Петровна
Смерть
26.04.1970