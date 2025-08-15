Козлова (Никитина) Нина Петровна 01.07.1935 — найти родственников по фамилии на Familio

Козлова (Никитина) Нина Петровна

Автор
НБ
Быкова Н.

женский, родилась 01.07.1935

умерла 12.08.2015, Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Отец
Никитин Петр1907 г.р.
Супруги
Козлов Виктор Иванович09.11.1928 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1935

Отец: Никитин Петр

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Виктор Иванович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Бракосочетание
04.09.1961

Муж: Козлов Виктор Иванович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Рождение ребёнка
10.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Виктор Иванович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Смерть
12.08.2015
Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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