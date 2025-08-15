Козлова (Никитина) Нина Петровна
женский, родилась 01.07.1935
умерла 12.08.2015, Челябинск, Челябинский, Челябинская область
ОтецНикитин Петр1907 г.р.
Супруги
Козлов Виктор Иванович09.11.1928 г.р.
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Рождение
01.07.1935
Отец: Никитин Петр
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козлов Виктор Иванович
Бракосочетание
04.09.1961
Рождение ребёнка
10.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козлов Виктор Иванович
Смерть
12.08.2015