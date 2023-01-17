село Кулешово, село Кулешово, Суворовский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Кулешово

Суворовский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Лихвинский уезд
1417Кулешово, с. каз.при р. Упе.106164875911Церковь православная 1. Сельское приходское училище.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Калужская губерния, Лихвинский уезд, Кулешовская волость
430. Кулешово, село бывшее государственное, при реке Упе, дворов 340, жителей 2333, волостное правление (уездный город в 10 верстах), церковь православная, школа, 2 лавки Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Суворовский район
9498Кулешовосело54°01'с.ш.36°22'в.д.N-37-061

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Суворовский муниципальный район, Юго-Восточное сельское поселение
70640450316с Кулешовосело
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