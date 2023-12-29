Свешников Осип Леонтьевич
Место рожденияСуздаль, Владимирское Наместничество Российская Империя
Дата рождения1789
Дата смерти25.07.1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Работа или профессия
Неизвестно
купец, издатель, книгопродавец
Бракосочетание
1812
Рождение ребёнка
30.12.1813
Дочь: Кудрявцева (Свешникова) Анна Осиповна
Мать ребёнка: Свешникова (Шишкина) Елена Фёдоровна
Рождение ребёнка
25.04.1815
Сын: Свешников Константин Осипович
Мать ребёнка: Свешникова (Шишкина) Елена Фёдоровна
Рождение ребёнка
20.05.1816
Мать ребёнка: Свешникова (Шишкина) Елена Фёдоровна
Рождение ребёнка
27.08.1817
Дочь: Шохина (Свешникова) Надежда Осиповна
Мать ребёнка: Свешникова (Шишкина) Елена Фёдоровна
Рождение ребёнка
07.01.1819
Дочь: (Свешникова) Мария Осиповна
Мать ребёнка: Свешникова (Шишкина) Елена Фёдоровна
Рождение ребёнка
14.07.1822
Сын: Свешников Николай Осипович
Мать ребёнка: Свешникова (Шишкина) Елена Фёдоровна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Тугаринова (Свешникова) Екатерина Осиповна
Мать ребёнка: Свешникова (Шишкина) Елена Фёдоровна
Рождение ребёнка
26.05.1824
Мать ребёнка: Свешникова (Шишкина) Елена Фёдоровна
Смерть
25.07.1847
Похороны
28.07.1847