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Свешников Осип Леонтьевич

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Место рождения

Суздаль, Владимирское Наместничество Российская Империя

Дата рождения

1789

Дата смерти

25.07.1847

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Свешников Леонтий Фёдорович

Мать: Свешникова (Жилина) Ефимья Игнатьевна

Работа или профессия
Неизвестно
купец, издатель, книгопродавец
Бракосочетание
1812

Жена: Свешникова (Шишкина) Елена Фёдоровна

Рождение ребёнка
30.12.1813

Дочь: Кудрявцева (Свешникова) Анна Осиповна

Мать ребёнка: Свешникова (Шишкина) Елена Фёдоровна

Рождение ребёнка
25.04.1815

Сын: Свешников Константин Осипович

Мать ребёнка: Свешникова (Шишкина) Елена Фёдоровна

Рождение ребёнка
20.05.1816

Сын: Свешников Фёдор Осипович

Мать ребёнка: Свешникова (Шишкина) Елена Фёдоровна

Рождение ребёнка
27.08.1817

Дочь: Шохина (Свешникова) Надежда Осиповна

Мать ребёнка: Свешникова (Шишкина) Елена Фёдоровна

Рождение ребёнка
07.01.1819

Дочь: (Свешникова) Мария Осиповна

Мать ребёнка: Свешникова (Шишкина) Елена Фёдоровна

Рождение ребёнка
14.07.1822

Сын: Свешников Николай Осипович

Мать ребёнка: Свешникова (Шишкина) Елена Фёдоровна

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Тугаринова (Свешникова) Екатерина Осиповна

Мать ребёнка: Свешникова (Шишкина) Елена Фёдоровна

Рождение ребёнка
26.05.1824

Сын: Свешников Фёдор Осипович

Мать ребёнка: Свешникова (Шишкина) Елена Фёдоровна

Смерть
25.07.1847
Похороны
28.07.1847

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