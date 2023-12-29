Кудрявцева (Свешникова) Анна Осиповна
Место рожденияТаганная Слобода , , , Москва, Российская Империя
Дата рождения30.12.1813
Дата смертиПосле 1870
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1813
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
30.12.1813
Бракосочетание
09.10.1831
Рождение ребёнка
04.05.1833
Дочь: Анитова (Кудрявцева) Елена Трифоновна
Отец ребёнка: Кудрявцев Трифон Васильевич
Рождение ребёнка
30.09.1834
Дочь: (Кудрявцева) Анна Трифоновна
Отец ребёнка: Кудрявцев Трифон Васильевич
Рождение ребёнка
08.09.1835
Сын: Кудрявцев Осип Трифонович
Отец ребёнка: Кудрявцев Трифон Васильевич
Рождение ребёнка
05.08.1849
Дочь: (Кудрявцева) Мария Трифоновна
Отец ребёнка: Кудрявцев Трифон Васильевич
Рождение ребёнка
После 1850
Дочь: (Кудрявцева) Марфа Трифоновна
Отец ребёнка: Кудрявцев Трифон Васильевич
Рождение ребёнка
07.03.1851
Дочь: (Кудрявцева) София Трифоновна
Отец ребёнка: Кудрявцев Трифон Васильевич
Рождение ребёнка
29.08.1853
Сын: Кудрявцев Сергей Трифонович
Отец ребёнка: Кудрявцев Трифон Васильевич
Смерть
После 1870