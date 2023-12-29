Кудрявцева (Свешникова) Анна Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева (Свешникова) Анна Осиповна

Место рождения

Таганная Слобода , , , Москва, Российская Империя

Дата рождения

30.12.1813

Дата смерти

После 1870

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1813

Отец: Свешников Осип Леонтьевич

Мать: Свешникова (Шишкина) Елена Фёдоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
30.12.1813
Бракосочетание
09.10.1831

Муж: Кудрявцев Трифон Васильевич

Рождение ребёнка
04.05.1833

Дочь: Анитова (Кудрявцева) Елена Трифоновна

Отец ребёнка: Кудрявцев Трифон Васильевич

Рождение ребёнка
30.09.1834

Дочь: (Кудрявцева) Анна Трифоновна

Отец ребёнка: Кудрявцев Трифон Васильевич

Рождение ребёнка
08.09.1835

Сын: Кудрявцев Осип Трифонович

Отец ребёнка: Кудрявцев Трифон Васильевич

Рождение ребёнка
05.08.1849

Дочь: (Кудрявцева) Мария Трифоновна

Отец ребёнка: Кудрявцев Трифон Васильевич

Рождение ребёнка
После 1850

Дочь: (Кудрявцева) Марфа Трифоновна

Отец ребёнка: Кудрявцев Трифон Васильевич

Рождение ребёнка
07.03.1851

Дочь: (Кудрявцева) София Трифоновна

Отец ребёнка: Кудрявцев Трифон Васильевич

Рождение ребёнка
29.08.1853

Сын: Кудрявцев Сергей Трифонович

Отец ребёнка: Кудрявцев Трифон Васильевич

Смерть
После 1870

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