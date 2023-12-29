Свешникова (Жилина) Ефимья Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Жилина) Ефимья Игнатьевна

Место рождения

Суздаль, Московская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1756

Дата смерти

1816

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
купчиха
Бракосочетание
1773

Муж: Свешников Леонтий Фёдорович

Рождение ребёнка
1774

Сын: Свешников Осип Леонтьевич

Отец ребёнка: Свешников Леонтий Фёдорович

Рождение ребёнка
1776

Сын: Свешников Василий Леонтьевич

Отец ребёнка: Свешников Леонтий Фёдорович

Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Свешникова) Ирина Леонтьевна

Отец ребёнка: Свешников Леонтий Фёдорович

Рождение ребёнка
1778

Сын: Свешников Фёдор Леонтьевич

Отец ребёнка: Свешников Леонтий Фёдорович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Свешникова) Анна Леонтьевна

Отец ребёнка: Свешников Леонтий Фёдорович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Свешников Леонтий Леонтьевич

Отец ребёнка: Свешников Леонтий Фёдорович

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Свешникова) Матрёна Леонтьевна

Отец ребёнка: Свешников Леонтий Фёдорович

Рождение ребёнка
1784

Сын: Свешников Григорий Леонтьевич

Отец ребёнка: Свешников Леонтий Фёдорович

Рождение ребёнка
1789

Сын: Свешников Осип Леонтьевич

Отец ребёнка: Свешников Леонтий Фёдорович

Рождение ребёнка
05.02.1789

Дочь: (Свешникова) Мария Леонтьевна

Отец ребёнка: Свешников Леонтий Фёдорович

Рождение ребёнка
05.02.1789

Дочь: Переплетчикова (Свешникова) Марфа Леонтьевна

Отец ребёнка: Свешников Леонтий Фёдорович

Смерть
1816

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