Свешникова (Жилина) Ефимья Игнатьевна
Место рожденияСуздаль, Московская Губерния Российская Империя
Дата рождения1756
Дата смерти1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Свешников Осип Леонтьевич
Отец ребёнка: Свешников Леонтий Фёдорович
Сын: Свешников Василий Леонтьевич
Отец ребёнка: Свешников Леонтий Фёдорович
Дочь: (Свешникова) Ирина Леонтьевна
Отец ребёнка: Свешников Леонтий Фёдорович
Сын: Свешников Фёдор Леонтьевич
Отец ребёнка: Свешников Леонтий Фёдорович
Дочь: (Свешникова) Анна Леонтьевна
Отец ребёнка: Свешников Леонтий Фёдорович
Сын: Свешников Леонтий Леонтьевич
Отец ребёнка: Свешников Леонтий Фёдорович
Дочь: (Свешникова) Матрёна Леонтьевна
Отец ребёнка: Свешников Леонтий Фёдорович
Сын: Свешников Григорий Леонтьевич
Отец ребёнка: Свешников Леонтий Фёдорович
Сын: Свешников Осип Леонтьевич
Отец ребёнка: Свешников Леонтий Фёдорович
Дочь: (Свешникова) Мария Леонтьевна
Отец ребёнка: Свешников Леонтий Фёдорович
Дочь: Переплетчикова (Свешникова) Марфа Леонтьевна
Отец ребёнка: Свешников Леонтий Фёдорович