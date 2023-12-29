Свешников Фёдор Леонтьевич
Место рожденияСуздаль, Владимирское Наместничество Российская Империя
Дата рождения1778
Дата смертиПосле 1840
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Суздаль, Владимирское Наместничество Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Рождение ребёнка
?.10.1795
Сын: Свешников Григорий Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
11.05.1797
Дочь: (Свешникова) Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Санкт-Петербург, Российская Империя
Смерть
После 1840
Санкт-Петербург, Российская Империя