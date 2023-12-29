Свешников Фёдор Леонтьевич 1778 — найти родственников по фамилии на Familio
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Свешников Фёдор Леонтьевич

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Место рождения

Суздаль, Владимирское Наместничество Российская Империя

Дата рождения

1778

Дата смерти

После 1840

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Свешников Леонтий Фёдорович

Мать: Свешникова (Жилина) Ефимья Игнатьевна

Суздаль, Владимирское Наместничество Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Рождение ребёнка
?.10.1795

Сын: Свешников Григорий Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
11.05.1797

Дочь: (Свешникова) Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, Российская Империя
Смерть
После 1840
Санкт-Петербург, Российская Империя

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