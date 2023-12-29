Переплетчикова (Свешникова) Марфа Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переплетчикова (Свешникова) Марфа Леонтьевна

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Место рождения

Суздаль, Владимирское Наместничество Российская Империя

Дата рождения

05.02.1789

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1789

Отец: Свешников Леонтий Фёдорович

Мать: Свешникова Ефимья Игнатьевна

Суздаль, Владимирское Наместничество Российская Империя
Крещение
06.02.1789
Церковь Иоанна Предтечи , Суздаль, Владимирское Наместничество Российская Империя
Бракосочетание
1819

Муж: Переплетчиков Иоанн Фёдорович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1850
Санкт-Петербург, Российская Империя
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