Переплетчикова (Свешникова) Марфа Леонтьевна
Место рожденияСуздаль, Владимирское Наместничество Российская Империя
Дата рождения05.02.1789
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1789
Суздаль, Владимирское Наместничество Российская Империя
Крещение
06.02.1789
Церковь Иоанна Предтечи , Суздаль, Владимирское Наместничество Российская Империя
Бракосочетание
1819
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1850
Санкт-Петербург, Российская Империя