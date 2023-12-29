Свешникова (Шишкина) Елена Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Шишкина) Елена Фёдоровна

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Место рождения

Москва, Российская Империя

Дата рождения

1793

Дата смерти

1853

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1812

Муж: Свешников Осип Леонтьевич

Рождение ребёнка
30.12.1813

Дочь: Кудрявцева (Свешникова) Анна Осиповна

Отец ребёнка: Свешников Осип Леонтьевич

Рождение ребёнка
25.04.1815

Сын: Свешников Константин Осипович

Отец ребёнка: Свешников Осип Леонтьевич

Рождение ребёнка
20.05.1816

Сын: Свешников Фёдор Осипович

Отец ребёнка: Свешников Осип Леонтьевич

Рождение ребёнка
27.08.1817

Дочь: Шохина (Свешникова) Надежда Осиповна

Отец ребёнка: Свешников Осип Леонтьевич

Рождение ребёнка
07.01.1819

Дочь: (Свешникова) Мария Осиповна

Отец ребёнка: Свешников Осип Леонтьевич

Рождение ребёнка
14.07.1822

Сын: Свешников Николай Осипович

Отец ребёнка: Свешников Осип Леонтьевич

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Тугаринова (Свешникова) Екатерина Осиповна

Отец ребёнка: Свешников Осип Леонтьевич

Рождение ребёнка
26.05.1824

Сын: Свешников Фёдор Осипович

Отец ребёнка: Свешников Осип Леонтьевич

Смерть
1853

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