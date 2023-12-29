Свешникова (Шишкина) Елена Фёдоровна
Место рожденияМосква, Российская Империя
Дата рождения1793
Дата смерти1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1812
Рождение ребёнка
30.12.1813
Дочь: Кудрявцева (Свешникова) Анна Осиповна
Отец ребёнка: Свешников Осип Леонтьевич
Рождение ребёнка
25.04.1815
Сын: Свешников Константин Осипович
Отец ребёнка: Свешников Осип Леонтьевич
Рождение ребёнка
20.05.1816
Отец ребёнка: Свешников Осип Леонтьевич
Рождение ребёнка
27.08.1817
Дочь: Шохина (Свешникова) Надежда Осиповна
Отец ребёнка: Свешников Осип Леонтьевич
Рождение ребёнка
07.01.1819
Дочь: (Свешникова) Мария Осиповна
Отец ребёнка: Свешников Осип Леонтьевич
Рождение ребёнка
14.07.1822
Сын: Свешников Николай Осипович
Отец ребёнка: Свешников Осип Леонтьевич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Тугаринова (Свешникова) Екатерина Осиповна
Отец ребёнка: Свешников Осип Леонтьевич
Рождение ребёнка
26.05.1824
Отец ребёнка: Свешников Осип Леонтьевич
Смерть
1853