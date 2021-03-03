Ундрицова (Ломоткина) Наталья Трофимовна
Место рождения
Дата рождения26.08.1937
Дата смерти03.03.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1937
Рождение ребёнка
03.08.1966
Дочь: Ундрицова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Ундрицов Николай Романович
Завьялово, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.01.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ундрицов Николай Романович
Инской, Беловский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.03.2021
Москва, город федерального значения Москва