Ундрицова (Ломоткина) Наталья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ундрицова (Ломоткина) Наталья Трофимовна

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Место рождения

Боготол, город Боготол, Красноярский край

Дата рождения

26.08.1937

Дата смерти

03.03.2021

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1937

Отец: Ломоткин Трофим Кириллович

Мать: Ломоткина Лидия Петровна

Боготол, город Боготол, Красноярский край
Рождение ребёнка
03.08.1966

Дочь: Ундрицова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Ундрицов Николай Романович

Завьялово, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.01.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ундрицов Николай Романович

Инской, Беловский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ундрицов Николай Романович

Смерть
03.03.2021
Москва, город федерального значения Москва
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