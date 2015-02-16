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Ундрицов Николай Романович

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Место рождения

Вторые Ялдры, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

15.04.1941

Дата смерти

16.02.2015

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1937 г.р.

Дети

1966 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1941

Отец: Ундрицов Роман Архипович

Мать: не указана

Вторые Ялдры, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
03.08.1966

Дочь: Ундрицова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Ундрицова Наталья Трофимовна

Завьялово, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.01.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ундрицова Наталья Трофимовна

Инской, Беловский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ундрицова Наталья Трофимовна

Смерть
16.02.2015
Москва, город федерального значения Москва
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