Ундрицов Николай Романович
Место рождения
Дата рождения15.04.1941
Дата смерти16.02.2015
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1941
Отец: Ундрицов Роман Архипович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1966
Дочь: Ундрицова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Ундрицова Наталья Трофимовна
Завьялово, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.01.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ундрицова Наталья Трофимовна
Инской, Беловский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.02.2015
Москва, город федерального значения Москва