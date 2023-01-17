Ломоткин Трофим Кириллович
Место рождения
Дата рождения17.08.1903
Дата смерти21.02.1985
ПолМужской
Отец
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1903
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.10.1933
Рождение ребёнка
26.08.1937
Дочь: Ундрицова Наталья Трофимовна
Мать ребёнка: Ломоткина Лидия Петровна
Боготол, город Боготол, Красноярский край
Рождение ребёнка
11.03.1939
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.12.1940
Сын: Ломоткин Николай Трофимович
Мать ребёнка: Ломоткина Лидия Петровна
Рождение ребёнка
?.12.1943
Мать ребёнка: Ломоткина Лидия Петровна
Рождение ребёнка
29.04.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ломоткина Лидия Петровна
Смерть
21.02.1985
с. Боровлянка, Тогучинский р-н, Новосибирская обл.