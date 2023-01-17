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Ломоткин Трофим Кириллович

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Место рождения

Старая Болобовщина, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

17.08.1903

Дата смерти

21.02.1985

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Жена

1906 г.р.

Дети

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1937 г.р.
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1940 г.р.
1943 г.р.
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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1903

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Козлова Мария Ивановна (бабушка)

Старая Болобовщина, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.10.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ломоткина Лидия Петровна

Рождение ребёнка
26.08.1937

Дочь: Ундрицова Наталья Трофимовна

Мать ребёнка: Ломоткина Лидия Петровна

Боготол, город Боготол, Красноярский край
Рождение ребёнка
11.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ломоткина Лидия Петровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.12.1940

Сын: Ломоткин Николай Трофимович

Мать ребёнка: Ломоткина Лидия Петровна

Рождение ребёнка
?.12.1943

Сын: Ломоткин Пётр Трофимович

Мать ребёнка: Ломоткина Лидия Петровна

Рождение ребёнка
29.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ломоткина Лидия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ломоткина Лидия Петровна

Смерть
21.02.1985
с. Боровлянка, Тогучинский р-н, Новосибирская обл.
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