Ломоткина (Дворникова) Лидия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1906
Дата смерти15.01.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1933
Рождение ребёнка
26.08.1937
Дочь: Ундрицова Наталья Трофимовна
Отец ребёнка: Ломоткин Трофим Кириллович
Боготол, город Боготол, Красноярский край
Рождение ребёнка
11.03.1939
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.12.1940
Сын: Ломоткин Николай Трофимович
Отец ребёнка: Ломоткин Трофим Кириллович
Рождение ребёнка
?.12.1943
Отец ребёнка: Ломоткин Трофим Кириллович
Рождение ребёнка
29.04.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.01.1979
Боровлянка, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область