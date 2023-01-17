Ломоткина (Дворникова) Лидия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломоткина (Дворникова) Лидия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1906

Дата смерти

15.01.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

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1937 г.р.
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1940 г.р.
1943 г.р.
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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ломоткин Трофим Кириллович

Рождение ребёнка
26.08.1937

Дочь: Ундрицова Наталья Трофимовна

Отец ребёнка: Ломоткин Трофим Кириллович

Боготол, город Боготол, Красноярский край
Рождение ребёнка
11.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ломоткин Трофим Кириллович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.12.1940

Сын: Ломоткин Николай Трофимович

Отец ребёнка: Ломоткин Трофим Кириллович

Рождение ребёнка
?.12.1943

Сын: Ломоткин Пётр Трофимович

Отец ребёнка: Ломоткин Трофим Кириллович

Рождение ребёнка
29.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ломоткин Трофим Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ломоткин Трофим Кириллович

Смерть
15.01.1979
Боровлянка, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
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