Науменко (Дживанова) Мелания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Науменко (Дживанова) Мелания

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Место рождения

Крым

Дата рождения

30.12.1861

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1861

Отец: Дживанов Григорий

Мать: Дживанова Параскева

Крым
Бракосочетание
13.01.1882

Муж: Науменко Павел

Симферополь, Таврида, Россия
Супруг(-а): Павел Федорович Науменко
Рождение ребёнка
22.06.1883

Сын: Науменко Павел

Отец ребёнка: Науменко Павел

Симферополь, Таврида, Россия
Рождение ребёнка
13.02.1886

Дочь: Федоренко Евгения

Отец ребёнка: Науменко Павел

Симферополь
Рождение ребёнка
07.03.1888

Дочь: Иванова Лидия

Отец ребёнка: Науменко Павел

Россия, Таврида, Симферполь
Рождение ребёнка
10.05.1891

Сын: Науменко Владимир

Отец ребёнка: Науменко Павел

Симферополь, Таврида, Россия
Рождение ребёнка
04.04.1893

Сын: Науменко Николай

Отец ребёнка: Науменко Павел

Симферополь
Рождение ребёнка
03.05.1900

Дочь: Клушина Антонина

Отец ребёнка: Науменко Павел

Симферополь, Крым, Украина
Смерть
1947
Москва, город Москва, Россия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское, Москва
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