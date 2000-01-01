Науменко (Дживанова) Мелания
Место рожденияКрым
Дата рождения30.12.1861
Дата смерти1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1861
Отец: Дживанов Григорий
Мать: Дживанова Параскева
Крым
Бракосочетание
13.01.1882
Муж: Науменко Павел
Симферополь, Таврида, Россия
Супруг(-а): Павел Федорович Науменко
Рождение ребёнка
22.06.1883
Сын: Науменко Павел
Отец ребёнка: Науменко Павел
Симферополь, Таврида, Россия
Рождение ребёнка
13.02.1886
Дочь: Федоренко Евгения
Отец ребёнка: Науменко Павел
Симферополь
Рождение ребёнка
07.03.1888
Дочь: Иванова Лидия
Отец ребёнка: Науменко Павел
Россия, Таврида, Симферполь
Рождение ребёнка
10.05.1891
Сын: Науменко Владимир
Отец ребёнка: Науменко Павел
Симферополь, Таврида, Россия
Рождение ребёнка
04.04.1893
Сын: Науменко Николай
Отец ребёнка: Науменко Павел
Симферополь
Рождение ребёнка
03.05.1900
Дочь: Клушина Антонина
Отец ребёнка: Науменко Павел
Симферополь, Крым, Украина
Смерть
1947
Москва, город Москва, Россия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское, Москва