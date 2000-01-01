Дживанова (Дживанова) Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дживанова (Дживанова) Параскева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

11.12.1901

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1861

Дочь: Науменко Мелания

Отец ребёнка: Дживанов Григорий

Крым
Бракосочетание
Около 1861

Муж: Дживанов Григорий

Рождение ребёнка
1864

Сын: Дживанов Василий

Отец ребёнка: Дживанов Григорий

Россия, Таврида, Симферполь
Рождение ребёнка
29.06.1869

Сын: Дживанов Пётр

Отец ребёнка: Дживанов Григорий

Россия, Таврида, Симферпольский уезд, д. Курцы
Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Дживанов Дмитрий

Отец ребёнка: Дживанов Григорий

Россия, Таврида, Симферпольский уезд, д. Курцы
Рождение ребёнка
31.08.1877

Дочь: Елисавета

Отец ребёнка: Дживанов Григорий

Россия, Таврида, Симферполь
Смерть
11.12.1901
Россия, Таврида, Симферполь
Причина смерти: Болезнь воспаление легких
Похороны
Неизвестно
Россия, Таврида, Симферополь, Старое Кладбище
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