Дживанова (Дживанова) Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти11.12.1901
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.12.1861
Дочь: Науменко Мелания
Отец ребёнка: Дживанов Григорий
Крым
Бракосочетание
Около 1861
Муж: Дживанов Григорий
Рождение ребёнка
1864
Сын: Дживанов Василий
Отец ребёнка: Дживанов Григорий
Россия, Таврида, Симферполь
Рождение ребёнка
29.06.1869
Сын: Дживанов Пётр
Отец ребёнка: Дживанов Григорий
Россия, Таврида, Симферпольский уезд, д. Курцы
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Дживанов Дмитрий
Отец ребёнка: Дживанов Григорий
Россия, Таврида, Симферпольский уезд, д. Курцы
Рождение ребёнка
31.08.1877
Дочь: Елисавета
Отец ребёнка: Дживанов Григорий
Россия, Таврида, Симферполь
Смерть
11.12.1901
Россия, Таврида, Симферполь
Причина смерти: Болезнь воспаление легких
Похороны
Неизвестно
Россия, Таврида, Симферополь, Старое Кладбище