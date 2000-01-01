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Дживанов Дмитрий

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Место рождения

Россия, Таврида, Симферпольский уезд, д. Курцы

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: Дживанов Григорий

Мать: Дживанова Параскева

Россия, Таврида, Симферпольский уезд, д. Курцы
Бракосочетание
02.10.1902

Жена: Дживанова Анна

Россия, Таврида, Симферполь, Петропавловский собор
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Дживанова Анна

Россия, Таврида, Симферполь
Смерть
Неизвестно
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