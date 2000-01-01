Дживанов Дмитрий
Место рожденияРоссия, Таврида, Симферпольский уезд, д. Курцы
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: Дживанов Григорий
Мать: Дживанова Параскева
Россия, Таврида, Симферпольский уезд, д. Курцы
Бракосочетание
02.10.1902
Жена: Дживанова Анна
Россия, Таврида, Симферполь, Петропавловский собор
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Дживанова Анна
Россия, Таврида, Симферполь
Смерть
Неизвестно