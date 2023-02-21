Дживанова (Иванцова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дживанова (Иванцова) Анна

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Место рождения

Тульская Губерния,

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1871 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Тульская Губерния,
Бракосочетание
02.10.1902

Муж: Дживанов Дмитрий

Россия, Таврида, Симферполь, Петропавловский собор
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Дживанов Дмитрий

Россия, Таврида, Симферполь
Смерть
Неизвестно
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