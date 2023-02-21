Дживанова (Иванцова) Анна
Место рожденияТульская Губерния,
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Тульская Губерния,
Бракосочетание
02.10.1902
Муж: Дживанов Дмитрий
Россия, Таврида, Симферполь, Петропавловский собор
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Дживанов Дмитрий
Россия, Таврида, Симферполь
Смерть
Неизвестно