Дживанов Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДживанов Пётр

Дживанов Пётр

avatar

Место рождения

Россия, Таврида, Симферпольский уезд, д. Курцы

Дата рождения

29.06.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1869

Отец: Дживанов Григорий

Мать: Дживанова Параскева

Россия, Таврида, Симферпольский уезд, д. Курцы
Рождение ребёнка
26.01.1896

Сын: Джеванов Николай

Мать ребёнка: Дживанова Мария

Россия, Таврида, Симферполь
Бракосочетание
10.09.1896

Жена: Дживанова Мария

Россия, Таврида, Симферполь, Петропавловский собор
Рождение ребёнка
28.07.1897

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Дживанова Мария

Россия, Таврида, Симферполь
Рождение ребёнка
29.07.1899

Дочь: Серафима

Мать ребёнка: Дживанова Мария

Россия, Таврида, Симферполь
Рождение ребёнка
20.06.1902

Дочь: Гумания

Мать ребёнка: Дживанова Мария

Россия, Таврида, Симферполь
Рождение ребёнка
12.03.1910

Сын: Дживанов Григорий

Мать ребёнка: Дживанова Мария

Россия, Таврида, Симферполь
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close