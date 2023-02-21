Дживанов Пётр
Место рожденияРоссия, Таврида, Симферпольский уезд, д. Курцы
Дата рождения29.06.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
29.06.1869
Отец: Дживанов Григорий
Мать: Дживанова Параскева
Россия, Таврида, Симферпольский уезд, д. Курцы
Рождение ребёнка
26.01.1896
Сын: Джеванов Николай
Мать ребёнка: Дживанова Мария
Россия, Таврида, Симферполь
Бракосочетание
10.09.1896
Жена: Дживанова Мария
Россия, Таврида, Симферполь, Петропавловский собор
Рождение ребёнка
28.07.1897
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Дживанова Мария
Россия, Таврида, Симферполь
Рождение ребёнка
29.07.1899
Дочь: Серафима
Мать ребёнка: Дживанова Мария
Россия, Таврида, Симферполь
Рождение ребёнка
20.06.1902
Дочь: Гумания
Мать ребёнка: Дживанова Мария
Россия, Таврида, Симферполь
Рождение ребёнка
12.03.1910
Сын: Дживанов Григорий
Мать ребёнка: Дживанова Мария
Россия, Таврида, Симферполь
Смерть
Неизвестно