Дживанова (Ерёменко) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дживанова (Ерёменко) Мария

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Место рождения

Россия, Таврида, Евпатория

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Ерёменко Иван

Мать: не указана

Россия, Таврида, Евпатория
Рождение ребёнка
26.01.1896

Сын: Джеванов Николай

Отец ребёнка: Дживанов Пётр

Россия, Таврида, Симферполь
Бракосочетание
10.09.1896

Муж: Дживанов Пётр

Россия, Таврида, Симферполь, Петропавловский собор
Рождение ребёнка
28.07.1897

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Дживанов Пётр

Россия, Таврида, Симферполь
Рождение ребёнка
29.07.1899

Дочь: Серафима

Отец ребёнка: Дживанов Пётр

Россия, Таврида, Симферполь
Рождение ребёнка
20.06.1902

Дочь: Гумания

Отец ребёнка: Дживанов Пётр

Россия, Таврида, Симферполь
Рождение ребёнка
12.03.1910

Сын: Дживанов Григорий

Отец ребёнка: Дживанов Пётр

Россия, Таврида, Симферполь
Смерть
Неизвестно
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