Дживанова (Ерёменко) Мария
Место рожденияРоссия, Таврида, Евпатория
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: Ерёменко Иван
Мать: не указана
Россия, Таврида, Евпатория
Рождение ребёнка
26.01.1896
Сын: Джеванов Николай
Отец ребёнка: Дживанов Пётр
Россия, Таврида, Симферполь
Бракосочетание
10.09.1896
Муж: Дживанов Пётр
Россия, Таврида, Симферполь, Петропавловский собор
Рождение ребёнка
28.07.1897
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Дживанов Пётр
Россия, Таврида, Симферполь
Рождение ребёнка
29.07.1899
Дочь: Серафима
Отец ребёнка: Дживанов Пётр
Россия, Таврида, Симферполь
Рождение ребёнка
20.06.1902
Дочь: Гумания
Отец ребёнка: Дживанов Пётр
Россия, Таврида, Симферполь
Рождение ребёнка
12.03.1910
Сын: Дживанов Григорий
Отец ребёнка: Дживанов Пётр
Россия, Таврида, Симферполь
Смерть
Неизвестно