Федоренко (Науменко) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоренко (Науменко) Евгения

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Место рождения

Симферополь

Дата рождения

13.02.1886

Дата смерти

09.09.1966

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1886

Отец: Науменко Павел

Мать: Науменко Мелания

Симферополь
Бракосочетание
02.01.1911

Муж: Федоренко Николай Николаевич

8 янв 1909 ещё холост
Смерть
09.09.1966
Москва, город Москва, Россия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Кунцево, Москва, город Москва, Россия
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