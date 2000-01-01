Федоренко (Науменко) Евгения
Место рожденияСимферополь
Дата рождения13.02.1886
Дата смерти09.09.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1886
Отец: Науменко Павел
Мать: Науменко Мелания
Симферополь
Бракосочетание
02.01.1911
8 янв 1909 ещё холост
Смерть
09.09.1966
Москва, город Москва, Россия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Кунцево, Москва, город Москва, Россия