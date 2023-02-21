Науменко Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНауменко Павел

Науменко Павел

avatar

Место рождения

Одесса, Российская Империя

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Науменко Федор

Мать: не указана

Одесса, Российская Империя
Бракосочетание
13.01.1882

Жена: Науменко Мелания

Симферополь, Таврида, Россия
Супруг(-а): Павел Федорович Науменко
Рождение ребёнка
22.06.1883

Сын: Науменко Павел

Мать ребёнка: Науменко Мелания

Симферополь, Таврида, Россия
Рождение ребёнка
13.02.1886

Дочь: Федоренко Евгения

Мать ребёнка: Науменко Мелания

Симферополь
Рождение ребёнка
07.03.1888

Дочь: Иванова Лидия

Мать ребёнка: Науменко Мелания

Россия, Таврида, Симферполь
Рождение ребёнка
10.05.1891

Сын: Науменко Владимир

Мать ребёнка: Науменко Мелания

Симферополь, Таврида, Россия
Рождение ребёнка
04.04.1893

Сын: Науменко Николай

Мать ребёнка: Науменко Мелания

Симферополь
Рождение ребёнка
03.05.1900

Дочь: Клушина Антонина

Мать ребёнка: Науменко Мелания

Симферополь, Крым, Украина
Смерть
Неизвестно
Крым
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close