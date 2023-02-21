Науменко Павел
Место рожденияОдесса, Российская Империя
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Науменко Федор
Мать: не указана
Одесса, Российская Империя
Бракосочетание
13.01.1882
Жена: Науменко Мелания
Симферополь, Таврида, Россия
Супруг(-а): Павел Федорович Науменко
Рождение ребёнка
22.06.1883
Сын: Науменко Павел
Мать ребёнка: Науменко Мелания
Симферополь, Таврида, Россия
Рождение ребёнка
13.02.1886
Дочь: Федоренко Евгения
Мать ребёнка: Науменко Мелания
Симферополь
Рождение ребёнка
07.03.1888
Дочь: Иванова Лидия
Мать ребёнка: Науменко Мелания
Россия, Таврида, Симферполь
Рождение ребёнка
10.05.1891
Сын: Науменко Владимир
Мать ребёнка: Науменко Мелания
Симферополь, Таврида, Россия
Рождение ребёнка
04.04.1893
Сын: Науменко Николай
Мать ребёнка: Науменко Мелания
Симферополь
Рождение ребёнка
03.05.1900
Дочь: Клушина Антонина
Мать ребёнка: Науменко Мелания
Симферополь, Крым, Украина
Смерть
Неизвестно
Крым