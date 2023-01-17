Анкудинова (Максимова) Феодосия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1874 ст.
ГАСО, ф6, Оп20, Д92, л100об-101 МК Николаевской церкви Верхне-Туринского завода Верхотурского уезда Пермской губ. (Счет браков) 60 (Месяц и день) Октябрь, 28 (Звание, имя, отчество фамилия и вероиспо... Показать все
Рождение ребёнка
02.12.1875
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Анкудинов Алексей Гаврилович
ГАСО. Ф.6. Оп. 6. Д.42. Л. 134об-135 МК Николаевской церкви Верхне-Туринского завода за 1875г, запись № 178. Анна. Родилась 2, крещена 4 декабря. Родители: Верхне-Туринского завода обывательАлексей Га... Показать все
Рождение ребёнка
01.09.1878
Дочь: Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Анкудинов Алексей Гаврилович
ГАСО ф.6 оп.20 д.98 л.209об-210 МК Николаевской церкви Верхне-Туринского завода за 1878г, запись 132. Восприемники: Родные отцу брат Константин и сестра Мария.
Рождение ребёнка
28.09.1880 ст.
Дочь: Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Шарнин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
19.08.1882 ст.
Дочь: Шарнина Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Анкудинов Алексей Гаврилович
ГАСО ф.6 оп.20 д.111 л.68об-69
Рождение ребёнка
02.02.1884 ст.
Дочь: Борисова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Анкудинов Алексей Гаврилович
ГАСО, ф.6 оп.20 д.115 л.14об-15 МК Николаевской церкви Верхне-Туринского завода за 1884г, запись 21 Восприемники: обыва(ельский ?) сын К(онстантин Гаври?)лов Анк(удинов?) и обывате(льская?) девица ... Показать все
Рождение ребёнка
20.10.1885
Сын: Анкудинов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Анкудинов Алексей Гаврилович
ГАСО, ф.6 оп.20 д.117 л.98об.-99 МК Николаевской церкви Верхне-Туринского завода за 1885г, запись №192. Восприемники: купеческий сын Константин Гав(рилович) Анкудинов и купеческая дочь А(нна) Гавр... Показать все
Рождение ребёнка
20.02.1888
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Анкудинов Алексей Гаврилович
ГАСО ф.6 оп.20 д.124 л. 16об.-17запись в Метрической Книге Николаевской церкви Верхне-Туринского завода за 1888 год.
Рождение ребёнка
10.11.1889
Дочь: Редкина Капитолина Алексеевна
Отец ребёнка: Анкудинов Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
17.06.1894 ст.
Сын: Анкудинов Петр Алексеевич
Отец ребёнка: Анкудинов Алексей Гаврилович
Смерть
Неизвестно