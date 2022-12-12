Шарнина (Анкудинова) Любовь Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарнина (Анкудинова) Любовь Алексеевна

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Место рождения

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область

Дата рождения

19.08.1882 ст.

Дата смерти

01.01.1922

Пол

Женский

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1882 ст.

Отец: Анкудинов Алексей Гаврилович

Мать: Анкудинова Феодосия Ивановна

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
ГАСО ф.6 оп.20 д.111 л.68об-69
Место жительства
С 19.08.1882 по 09.11.1898 ст.
Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
Место жительства
С 09.11.1898
Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Бракосочетание
09.11.1898 ст.

Муж: Шарнин Сергей Иванович

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
ГАСО ф.6 оп.20 д.330 л.155об-156, МК о бракосочетавшихся Трех-Святительской церкви Нижнетуринского завода Верхотурского уезда за 1898 запись о браке №89. Жених -Верхотурский купеческий сын Сергий И... Показать все
Рождение ребёнка
03.08.1900 ст.

Сын: Шарнин Леонид Сергеевич

Отец ребёнка: Шарнин Сергей Иванович

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
ГАСО ф.6 оп.20 д.332 л.116об.-117 Трех-Святительская церковь Нижнетуринского завода Верхотурского уезда Пермской губернии. МК за 1900год, запись №224. родился 03 августа, крещен 05 августа Леонид... Показать все
Рождение ребёнка
04.12.1905 ст.

Дочь: Евгения Сергеевна

Отец ребёнка: Шарнин Сергей Иванович

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
МК Трех-Святительской церкви Нижнетуринского завода Верхотурского уезда за 1905 год. Евгкния родилась 04 крещена 05 декабря. Отец Верхотурский мещанин Сергей Иоаннов Шарнин. Мать -Любовь Алексиева Шар... Показать все
Рождение ребёнка
17.06.1907

Сын: Шарнин Геннадий Сергеевич

Отец ребёнка: Шарнин Сергей Иванович

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Образование
Около 1910
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Учеба в фельдшерско-акушерской школе
Место жительства
С 1919 по 01.01.1922
Подгорное, Чаинский муниципальный район, Томская область
Смерть
01.01.1922
Подгорное, Чаинский муниципальный район, Томская область
ОГУ ГАТО ф. р-243, лп. 2, д.44, лл. 140об-141. род занятий умершей - фельдшерица, причина смерти - тиф, место погребения - кладбище с. Подгорного, возраст и семейное состояние умершей - 39 лет... Показать все
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