Борисова (Анкудинова) Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения02.02.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1884 ст.
ГАСО, ф.6 оп.20 д.115 л.14об-15 МК Николаевской церкви Верхне-Туринского завода за 1884г, запись 21 Восприемники: обыва(ельский ?) сын К(онстантин Гаври?)лов Анк(удинов?) и обывате(льская?) девица ... Показать все
Рождение ребёнка
С 1900 по 1905
Отец ребёнка: Борисов Михаил Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно