Борисова (Анкудинова) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова (Анкудинова) Мария Алексеевна

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Место рождения

Верхняя Тура

Дата рождения

02.02.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1884 ст.

Отец: Анкудинов Алексей Гаврилович

Мать: Анкудинова Феодосия Ивановна

ГАСО, ф.6 оп.20 д.115 л.14об-15 МК Николаевской церкви Верхне-Туринского завода за 1884г, запись 21 Восприемники: обыва(ельский ?) сын К(онстантин Гаври?)лов Анк(удинов?) и обывате(льская?) девица ... Показать все
Рождение ребёнка
С 1900 по 1905

Сын: Борисов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Борисов Михаил Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Михаил Борисович

Смерть
Неизвестно
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