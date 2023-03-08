Максимов Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
До 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1855 ст.
Дочь: Анкудинова Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Максимова Агапия Андреевна
Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
ГАСО ф.6. оп.3 д.97 л.785об.-786 МК Николаевской церкви Верхне-Туринского заводаПермской губ. за 1855г Родители: Туринского завода мастеровой Иван Петров Максимов и законная жена его Агапия Андрее... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Максимов Гаврило Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно