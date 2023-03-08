Максимов Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимов Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1855 ст.

Дочь: Анкудинова Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Максимова Агапия Андреевна

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
ГАСО ф.6. оп.3 д.97 л.785об.-786 МК Николаевской церкви Верхне-Туринского заводаПермской губ. за 1855г Родители: Туринского завода мастеровой Иван Петров Максимов и законная жена его Агапия Андрее... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Максимов Гаврило Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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