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Белотелов Пётр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1894

Дата смерти

25.05.1953

Пол

Мужской

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Жена

1892 г.р.

Дети

1916 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1894

Отец: Белотелов Иван Никитич

Мать: Белотелова Анастасия Матвеевна

Бракосочетание
02.02.1914

Жена: Белотелова Анна Андреевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.08.1916

Дочь: Любовь Петровна

Мать ребёнка: Белотелова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белотелова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белотелова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
09.03.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белотелова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
18.04.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белотелова Анна Андреевна

Смерть
25.05.1953
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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