Белотелов Пётр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1894
Дата смерти25.05.1953
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1894
Бракосочетание
02.02.1914
Рождение ребёнка
10.08.1916
Дочь: Любовь Петровна
Мать ребёнка: Белотелова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1921
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
09.03.1928
Рождение ребёнка
18.04.1931
Смерть
25.05.1953
Похороны
Неизвестно