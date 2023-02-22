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Белотелов Иван Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Белотелов Александр Иванович

Мать ребёнка: Белотелова Анастасия Матвеевна

Рождение ребёнка
30.05.1894

Сын: Белотелов Пётр Иванович

Мать ребёнка: Белотелова Анастасия Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Белотелова Анастасия Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белотелов Даниил Иванович

Мать ребёнка: Белотелова Анастасия Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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