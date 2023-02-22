Белотелов Иван Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Сын: Белотелов Александр Иванович
Мать ребёнка: Белотелова Анастасия Матвеевна
Рождение ребёнка
30.05.1894
Мать ребёнка: Белотелова Анастасия Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Белотелова Анастасия Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белотелов Даниил Иванович
Мать ребёнка: Белотелова Анастасия Матвеевна
Смерть
Неизвестно