Белотелова Анастасия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Сын: Белотелов Александр Иванович
Отец ребёнка: Белотелов Иван Никитич
Рождение ребёнка
30.05.1894
Отец ребёнка: Белотелов Иван Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Белотелов Иван Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белотелов Даниил Иванович
Отец ребёнка: Белотелов Иван Никитич
Смерть
Неизвестно