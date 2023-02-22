Белотелова Анастасия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белотелова Анастасия Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Белотелов Александр Иванович

Отец ребёнка: Белотелов Иван Никитич

Рождение ребёнка
30.05.1894

Сын: Белотелов Пётр Иванович

Отец ребёнка: Белотелов Иван Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Белотелов Иван Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белотелов Даниил Иванович

Отец ребёнка: Белотелов Иван Никитич

Смерть
Неизвестно