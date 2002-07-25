Белотелова (Дымчакова) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белотелова (Дымчакова) Анна Андреевна

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Место рождения

д.Ключищи

Дата рождения

03.02.1892

Дата смерти

13.04.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1892

Отец: Дымчакова ?

Мать: не указана

д.Ключищи
Бракосочетание
02.02.1914

Муж: Белотелов Пётр Иванович

Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
10.08.1916

Дочь: Любовь Петровна

Отец ребёнка: Белотелов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Белотелов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Белотелов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Белотелов Сергей Петрович

Отец ребёнка: Белотелов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
09.03.1928

Сын: Белотелов Александр Петрович

Отец ребёнка: Белотелов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
18.04.1931

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Белотелов Пётр Иванович

Смерть
13.04.1978
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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