Белотелова (Дымчакова) Анна Андреевна
Место рожденияд.Ключищи
Дата рождения03.02.1892
Дата смерти13.04.1978
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1892
Отец: Дымчакова ?
Мать: не указана
д.Ключищи
Бракосочетание
02.02.1914
Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
10.08.1916
Дочь: Любовь Петровна
Отец ребёнка: Белотелов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Белотелов Михаил Петрович
Отец ребёнка: Белотелов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Белотелов Сергей Петрович
Отец ребёнка: Белотелов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
09.03.1928
Сын: Белотелов Александр Петрович
Отец ребёнка: Белотелов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
18.04.1931
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Белотелов Пётр Иванович
Смерть
13.04.1978
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область