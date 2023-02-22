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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1866 г.р.
1892 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Дымчаков Иван Андреевич

Отец ребёнка: Дымчаков Андрей

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.02.1892

Дочь: Белотелова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Дымчаков Андрей

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дымчаков Андрей

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
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