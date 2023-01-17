Дымчаков Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Дымчакова ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1914
Сын: Дымчаков Александр Иванович
Мать ребёнка: Дымчакова Анастасия
Рождение ребёнка
16.01.1917
Дочь: Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Дымчакова Анастасия
Рождение ребёнка
26.09.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дымчакова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дымчакова Анастасия
Смерть
Неизвестно