Дымчаков Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДымчаков Иван Андреевич

Дымчаков Иван Андреевич

avatar

Место рождения

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1891 г.р.

Дети

1914 г.р.
1917 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Дымчакова ?

Мать: не указана

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.12.1914

Сын: Дымчаков Александр Иванович

Мать ребёнка: Дымчакова Анастасия

Рождение ребёнка
16.01.1917

Дочь: Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Дымчакова Анастасия

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.09.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дымчакова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дымчакова Анастасия

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close