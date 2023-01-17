Наливайко Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наливайко Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Наливайко Павел Федорович

Отец ребёнка: Наливайко Фёдор Афанасьевич

Валентиновка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Наливайко Иван Федорович

Отец ребёнка: Наливайко Фёдор Афанасьевич

Валентиновка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Наливайко Григорий Федорович

Отец ребёнка: Наливайко Фёдор Афанасьевич

Валентиновка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Наливайко Яков Фёдорович

Отец ребёнка: Наливайко Фёдор Афанасьевич

Валентиновка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Наливайко Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Наливайко Фёдор Афанасьевич

Валентиновка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Наливайко Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Наливайко Фёдор Афанасьевич

Валентиновка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наливайко Фёдор Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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