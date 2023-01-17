Наливайко Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Наливайко Павел Федорович
Отец ребёнка: Наливайко Фёдор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Наливайко Фёдор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1810
Сын: Наливайко Григорий Федорович
Отец ребёнка: Наливайко Фёдор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Наливайко Фёдор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Наливайко Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Наливайко Фёдор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Наливайко Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Наливайко Фёдор Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно