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Наливайко Яков Фёдорович

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Место рождения

Валентиновка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Наливайко Фёдор Афанасьевич

Мать: Наливайко Прасковья

Валентиновка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Зорина Евдокия Павловна

Мать ребёнка: не указана

Валентиновка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
приемная дочь
Рождение ребёнка
1833

Сын: Наливайко Пётр Яковлевич

Мать ребёнка: Наливайко Авдотья Васильевна

Валентиновка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Наливайко Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Наливайко Авдотья Васильевна

Валентиновка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Наливайко Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Наливайко Авдотья Васильевна

Валентиновка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наливайко Авдотья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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