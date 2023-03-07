Наливайко Яков Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Наливайко Фёдор Афанасьевич
Мать: Наливайко Прасковья
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Зорина Евдокия Павловна
Мать ребёнка: не указана
приемная дочь
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Наливайко Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Наливайко Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Наливайко Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Наливайко Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Наливайко Авдотья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно