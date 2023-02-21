Наливайко Авдотья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Наливайко Яков Фёдорович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Наливайко Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Наливайко Яков Фёдорович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Наливайко Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Наливайко Яков Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно