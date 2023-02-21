Наливайко Авдотья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наливайко Авдотья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Наливайко Пётр Яковлевич

Отец ребёнка: Наливайко Яков Фёдорович

Валентиновка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Наливайко Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Наливайко Яков Фёдорович

Валентиновка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Наливайко Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Наливайко Яков Фёдорович

Валентиновка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наливайко Яков Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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