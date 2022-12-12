Наливайко Фёдор Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Наливайко Павел Федорович
Мать ребёнка: Наливайко Прасковья
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Наливайко Прасковья
Рождение ребёнка
1810
Сын: Наливайко Григорий Федорович
Мать ребёнка: Наливайко Прасковья
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Наливайко Прасковья
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Наливайко Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Наливайко Прасковья
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Наливайко Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Наливайко Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наливайко Прасковья
Смерть
Неизвестно