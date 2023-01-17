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Наливайко Павел Федорович

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Место рождения

Валентиновка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Наливайко Фёдор Афанасьевич

Мать: Наливайко Прасковья

Валентиновка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Коваленко Степан Артемович

Мать ребёнка: Наливайко Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наливайко Варвара

Для Варвары это второй брак,от первого замужества остался ребенок,которого Павел Федорович усыновил
Смерть
Неизвестно
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