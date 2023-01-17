Наливайко Павел Федорович
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Наливайко Фёдор Афанасьевич
Мать: Наливайко Прасковья
Рождение ребёнка
1829
Сын: Коваленко Степан Артемович
Мать ребёнка: Наливайко Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наливайко Варвара
Для Варвары это второй брак,от первого замужества остался ребенок,которого Павел Федорович усыновил
Смерть
Неизвестно