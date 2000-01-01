Наливайко Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наливайко Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Коваленко Степан Артемович

Отец ребёнка: Наливайко Павел Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наливайко Павел Федорович

Для Варвары это второй брак,от первого замужества остался ребенок,которого Павел Федорович усыновил
Смерть
Неизвестно
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