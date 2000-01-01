Наливайко Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Коваленко Степан Артемович
Отец ребёнка: Наливайко Павел Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Для Варвары это второй брак,от первого замужества остался ребенок,которого Павел Федорович усыновил
Смерть
Неизвестно