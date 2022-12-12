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Наливайко Иван Федорович

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Место рождения

Валентиновка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Наливайко Фёдор Афанасьевич

Мать: Наливайко Прасковья

Валентиновка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Наливайко Григорий Иванович

Мать ребёнка: Наливайко Екатерина

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Наливайко Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Наливайко Екатерина

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Наливайко Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Наливайко Екатерина

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Наливайко Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Наливайко Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наливайко Екатерина

Смерть
Неизвестно
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