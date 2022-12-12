Наливайко Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Наливайко Фёдор Афанасьевич
Мать: Наливайко Прасковья
Рождение ребёнка
1826
Сын: Наливайко Григорий Иванович
Мать ребёнка: Наливайко Екатерина
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Наливайко Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Наливайко Екатерина
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Наливайко Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Наливайко Екатерина
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Наливайко Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Наливайко Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наливайко Екатерина
Смерть
Неизвестно