Болотин Максим Петрович
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Болотин Пётр Савельевич
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Болотина Марина Максимовна
Мать ребёнка: Болотина Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
25.09.1803 ст.
Дочь: Болотина Фёкла Максимовна
Мать ребёнка: Болотина Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Болотина Наталья Максимовна
Мать ребёнка: Болотина Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Болотина Устинья Максимовна
Мать ребёнка: Болотина Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Болотина Марья Максимовна
Мать ребёнка: Болотина Аксинья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1855