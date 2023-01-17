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Болотин Максим Петрович

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Место рождения

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Болотин Пётр Савельевич

Мать: Болотина Алена Михайловна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Болотина Марина Максимовна

Мать ребёнка: Болотина Аксинья Ивановна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.09.1803 ст.

Дочь: Болотина Фёкла Максимовна

Мать ребёнка: Болотина Аксинья Ивановна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Болотина Наталья Максимовна

Мать ребёнка: Болотина Аксинья Ивановна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Болотина Устинья Максимовна

Мать ребёнка: Болотина Аксинья Ивановна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Болотина Марья Максимовна

Мать ребёнка: Болотина Аксинья Ивановна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болотина Аксинья Ивановна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1855
Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
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